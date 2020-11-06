TOKYU HANDS台隆手創館在結束來台首號店微風店之後，相繼在SOGO復興店開出新型態概念店並在SOGO周年慶首日開紅盤業績倍數成長，6日京站店亦重新改裝開幕，新引進日本「Q比娃娃」公仔Sonny Angel全台唯一旗艦館更是一早即吸引排隊人潮搶購，台隆手創館執行長陳琪瑛強調，預計新改裝將帶動整體業績成長至少三成。

TOKYU HANDS京站店除了Sonny Angel全台唯一旗艦館，還有Nekoneko Shokupan貓咪生吐司快閃店，以及獨家品牌Felissimo貓部系列商品、涉谷風格彩妝用品、京都和風選物、JR電車系列摺疊傘好評再追加等新品進櫃，展現日本東急與台隆手創館聯手合作新紀元的第二彈作品，讓台灣消費者免出國也能親自體驗零時差的日潮脈動。

Sonny Angel台灣代理商Aeroc宜樂國際產品經理葉怡伶指出，長期深受台灣消費者喜愛的日本人氣公仔Sonny Angel，於台隆手創館京站店設置全台唯一旗艦館，除展售最新上市的2020奇幻太空限量版，藝術家系列則有蔡康永聯名限定版，搭配彩虹色絲帶領結成為一大亮點，還有大師收藏系列公仔此次以人氣的兔子打頭陣，售價1,900元，為旗艦館獨家販售款式，僅限量40個，一小時即秒殺，加上限時加碼推出買一送一活動，吸引朝聖粉迷大排長龍搶購，預計旗艦店還將陸續進駐誠品等。

而迎來耶誕節與2021跨年商機，日本和風選物大賞特別集結各式日本和風選物，獨家推薦福福御守護唇膏，日本職人工藝製作而成的水潤型蒟蒻海綿，日本製造100％棉的和風棉笑毛巾等，加上涉谷潮流口罩上妝術所帶動心機彩妝亦相對成為「無法出國」一定要跟上潮流購物的必買商品。

(工商 )