雙11檔期來臨，新零售科技服務商91APP公布，自11月起雙11首波開打，各零售品牌在「虛實融合」（OMO）與「電商代營運」動能挹注下，第一周即開出紅盤，整體品牌交易總額相較同期，成長已超過50％，91APP協助多家實體品牌在電商代營運業績表現，同比增長達130％以上，是市場首見在電商代營運服務上，短時間能在雙11大慶一開打即交出亮眼成績單。

近年來零售實體品牌數位轉型，受惠於OMO帶動門市與電商營運循環，提供顧客一致化無阻礙的購買體驗，在雙11大慶，品牌善用線上線下數位資源，掌握活動節奏，提升品牌銷售力並帶動業績攀升。

91APP內部調查顯示，去年雙11，品牌在91APP的專業電商技術與資安守備、OMO行銷策略等多方助攻下，除了業績增長外，整體品牌店家的店均客單價成長2倍、訂單數同比提升126％。在APP推播部份，觸及總次數更達到2,000多萬次。

此外，從去年雙11整體店家活動操作的洞察中也可發現，品牌的回訪客業績貢獻是新客的2倍以上（新客佔33％、回訪客佔67％），其中APP業績貢獻大，佔比達65％，購物官網佔35％，91APP表示，這來自於門市人員運用數位工具及向顧客推廣下載APP，強化熟客經營，更將線下人流導流至線上購買。此外，再加上活用電商系統內「滿件打折」、「滿額贈品」、「滿額折現」、「折價券」、「滿件折現」等促銷機制，使得品牌OMO操作趨向成熟，更加奠定零售實體電商的經營發展。

91APP表示，公司今年3月正式推出「360品牌數位代營運服務」，其中「電商代營運」方面，在本次雙11首波開打即寫下不錯成績，帶動Kipling、黛安芬、MAKE UP FOR EVER、Timberland、The North Face等品牌，皆在雙11檔期中展現銷售動能。迎戰下周雙11主檔活動，91APP表示，將全面加強整備與持續監控各系統營運狀況，助攻品牌衝買氣，迎向流量高峰。

(工商 )