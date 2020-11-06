傳奇網路（4994）6日公告第三季營運表現，傳奇網路指出，第三季營收24.87億元。2018年底上市手機遊戲《風之國度》及2019年8月、2020年4月、7月《幻想神域2－台版、國際版、日版》依續上市後表現良好，整體營收較去年同期略減一成，營業利益為3.92億元，稅後淨利合計2.86億元，每股盈餘為2.58元。

傳奇指出，第三季遊戲收入主要來自於傳奇自有遊戲IP《拉普拉斯的神子》授權中國簡悅開發製作並發行之手機遊戲《風之國度》，已於全球各區推出（其中台港澳日為傳奇網路自行營運，其餘地區均為授權），至今穩定營運中，以及自製研發手機遊戲新作《幻想神域2》也在今年度4月份推出國際版、7月份推出日本版，均為自行營運，營收穩定。

傳奇指出，未來將持續強化玩家遊玩體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動，研發團隊亦將持續多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。2020年截至第三季遊戲收入及權利金收入分別為24.10億元及0.77億元。

傳奇表示，營業費用的部份，由於日本於第三季解散，因此產生較高的人事相關支出，故員工福利費用較前季增加約0.3億元；而所得稅費用減少主係日本解散產生較多支出，故單季獲利下降，進而使得所得稅費用隨之減少，因此本季稅後淨利為1.39億元，較前季增加0.94億元，每股盈餘也較前季增加0.85元。

展望未來，傳奇網路預計於11月10日在台港澳推出首款自行研發女性向遊戲《如果重來》。此外尚有多款遊戲同步研發中，未來將陸續釋出進一步消息，並持續投入創新研發多樣化遊戲，將自有線上遊戲IP結合手遊玩法創造多元價值，秉持一貫穩定扎實的長期營運方針，致力於提升產業技術層面與公司獲利效益。

(工商 )