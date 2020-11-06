IC設計廠凌通（4952）今（6）日召開董事會，承認2020年第三季合併財務報表。2020年第三季合併銷貨收入為新台幣8.55億元，合併營業淨利為新台幣1.09億元，合併稅後純益為新台幣0.99億元，合併基本每股盈餘為新台幣0.91元。

與2019年第三季相較，2020年第三季銷貨收入成長19.9%，稅後純益成長48.8％，基本每股盈餘增加49.2％。

2020年前三季合併銷貨收入為新台幣20.71億元，較去年同期成長1.1％，合併營業淨利為新台幣2.17億元，較去年同期成長11.7％，合併稅後純益為新台幣1.98億元，較去年同期增加0.7％，合併基本每股盈餘為新台幣1.82元，較去年同期增加0.6％。

凌通表示，公司影像處理產品線銷售在下半年異軍突起，除了受惠於視訊會議、遠距教學的外接式鏡頭需求強勁成長外；在行車紀錄器市場成功推出了AI語音識別行車紀錄器，提升產品價值，對業績有顯著的貢獻。

在觸控家電產品線方面，今年逐漸開花結果，已成功打進中國及歐美品牌供應鏈，產品廣泛應用於氣炸鍋、加濕器、取暖桌、抽油煙機、電子鍋、電磁爐等帶觸控的家電產品，倍數成長可期。

(工商 )