美國大選正進行開票，選前民進黨政府與總統川普保持高度一致打「抗中牌」，民進黨立委蔡易餘甚至在中常會戴「川普口罩」表態選邊站，讓在野的國民黨與民眾黨極度擔憂選邊站後果。對此，名經紀人夏春湧指出美國大選尚未揭曉，民進黨已經七上八下，且目前狀況來看，川普若輸了，台灣就會變棄子。

此次美國大選，因為不少台灣民眾相當關注選舉結果，在網路上有相當高討論度。夏春湧6日在臉書貼文指出，「明明知道川普很糟糕，為什麼民進黨人卻瘋狂的支持他？川普從選舉開始到現在用的所有步數，是不是覺得很熟悉？，基本上就是民進黨的翻版」，「抹黑民主黨拜登、反中，加上川粉在網路譟動，好像看到了台灣的總統大選」。

夏春湧認為，美國大選尚未揭曉，民進黨已經七上八下，因為川普這唯一的浮木就快沉了，他直言，民進黨人幾天前的自信滿滿，現如今應該是淒淒慘慘，如果川普真的輸了，不知道他還記不記得這個全世界唯一挺他的台灣政府？他也強調，「民進黨又壞又蠢，把台灣的前途賭在一個人身上，川普贏了台灣當棋子、川普輸了變台灣棄子，如果拜登真當上美國總統，全世界都有了面子，只有民進黨輸到脫褲子」。

對於蔡政府壓寶川普疑慮，行政院長蘇貞昌近日表示，美國民主政治選出的結果，「我們都尊重」，也都會保持良好的互動。

民進黨押寶川普後果？名經紀人夏春湧斷言台灣可怕下場。(圖/夏春湧臉書)

(中時新聞網)