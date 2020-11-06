新竹高商圖書館用活潑的色彩妝點空間，學生們更愛來讀書上課了。（邱立雅攝）

新竹高級商業職業學校圖書館常年潮溼陰暗，甚至還有靈異傳說，讓學生恐懼使用圖書空間，校方向國教署爭取計畫，獲得超過500萬經費，花了3年的時間一一改善圖書館大樓整體空間，並設計峇厘島風視聽室、英倫風格研究小間，讓學生大讚圖書館變漂亮，更喜歡往圖書館跑了。

新竹高商「閱‧森活」圖書館日前日前獲選教育部國教署高級中等學校績優圖書館，走進圖書館迎面而來的是如同咖啡廳般的挑高舒適空間，別具質感的燈飾更如畫龍點睛般，將圖書館妝點得更為雅致。

圖書館主任陳怡秀3年來默默耕耘，帶領團隊努力撰寫計畫爭取經費，逐一整頓各樓層，打造出具森林文青系氛圍的1樓社區共讀站、溫馨風格的2樓書庫區、3樓緬梔花多元文化視聽室、4樓英倫風咖啡系研究小間、創思自主室、5樓5色山茶大型會議室。

校方表示，過去圖書館3、4樓太陰暗，學生不敢上樓，甚至還傳出曾有學生在校史館撞見靈異現象，加上幽暗的空間讓聲音傳導時產生的陣陣回音，在在讓學生怯步。此次透過活潑色彩打造明亮多元的空間，學生們不只上課愛來，下課也常窩在圖書館討論報告跟功課。此外，全新改造的圖書館將開放為社區共讀站，歡迎左鄰右舍前來享受舒服的閱讀空間、沉浸在浩瀚書海中。

(中時 )