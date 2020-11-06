金湖國中國樂團。（昇恆昌提供）

金湖國小國樂團。（昇恆昌提供）

安瀾國小北管隊。（昇恆昌提供）

「昇恆昌藝術音樂節」演出團體和日期。（昇恆昌提供）

「昇恆昌藝術音樂節」今（6）日下午首場邀請金門縣合唱團登台，未來將陸續由中正國小、金湖國中、金門高中、安瀾國小、金湖國小輪番演出，期待在地鄉親用掌聲見證他們的熱情和努力。

昇恆昌表示，「2020昇恆昌藝術音樂節」共規畫7場演出，今起每周五、六演出時間為下午5時至5時40分，表演內容有國樂、弦樂、管樂還有烏克麗麗。

(中時 )