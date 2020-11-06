昇恆昌藝術音樂節 邀學校團體登台演出 19:132020/11/06 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門高中管樂隊。（昇恆昌提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金湖國中國樂團。（昇恆昌提供） 金湖國小國樂團。（昇恆昌提供） 安瀾國小北管隊。（昇恆昌提供） 「昇恆昌藝術音樂節」演出團體和日期。（昇恆昌提供） 「昇恆昌藝術音樂節」今（6）日下午首場邀請金門縣合唱團登台，未來將陸續由中正國小、金湖國中、金門高中、安瀾國小、金湖國小輪番演出，期待在地鄉親用掌聲見證他們的熱情和努力。 昇恆昌表示，「2020昇恆昌藝術音樂節」共規畫7場演出，今起每周五、六演出時間為下午5時至5時40分，表演內容有國樂、弦樂、管樂還有烏克麗麗。 (中時 ) #昇恆昌 #藝術音樂節 #國樂 #弦樂 #管樂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 極簡舞台承載情感 以歌劇提煉藝術箴言 07:002020/11/05 生活 總統府音樂會21日衛武營登場 14:302020/11/06 政治 格蘭花格 感受台灣之美 04:102020/11/05 產業特刊 看不見的工程 更貼心 04:102020/11/03 地方新聞 管樂節 國內表演團體嘉年華 04:102020/11/05 地方新聞 巨無霸蹺蹺板現身陸府植深館 木構建築再掀風潮 16:102020/11/04 寶島 基數低 陸百強房企10月銷售額年增逾兩成 12:092020/11/03 財經 康乃馨團員義唱又義賣 給他們按讚 18:182020/11/04 寶島 打擊樂手爬上高台演奏 盼用音樂療癒眾人 17:262020/11/03 生活 劇場裡、劇場外 等待業力引爆的那一天 10:002020/11/05 生活 寶島熱門新聞 大同國小老派約會 老少齊心共享樂 - 寶島 中市議員李麗華帶動跳 議事堂官員「舞」力全開 - 臺中市 昇恆昌藝術音樂節 邀學校團體登台演出 - 寶島 桃園市電子煙危害防制自治條例三讀通過 - 寶島 新社花海布展進度85％ 無視防疫令不能入場 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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