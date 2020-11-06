70歲的戴伯伯晚上入睡時，一躺下就會感到胸口灼熱甚至疼痛的程度，也因此出現睡眠障礙，只能坐著睡覺。經診所轉診到台大醫院新竹分院胃鏡檢查，確診為嚴重的胃食道逆流，醫師治療後叮囑戴伯伯改掉不良習慣後並轉回診所，治療後狀況大為改善，晚上終於能好好睡覺。

台大醫院新竹分院社區及家庭醫學部洪惠芳醫師表示，胃食道逆流在臨床表徵上，部分有典型胸口灼熱等症狀，但是更多的病患症狀並不典型，有的病人會感覺喉嚨卡卡的、胸悶、胸口異物感、慢性咳嗽、吞嚥困難等症狀，做了心臟、肺部、或喉嚨的檢查都沒有發現問題，最後轉診至腸胃科門診經胃鏡檢查才確診。

根據健保署2019年統計，國人飲食習慣逐漸改變及肥胖問題普遍，胃食道逆流疾病約76.6萬人次，更有逐年增加的趨勢。胃食道逆流的症狀變化很大，分布的年齡層也很廣，台灣的盛行率約達24.6％。

洪惠芳說明，輕微的胃食道逆流不一定需要藥物的治療，主要是調整飲食習慣，每天定時定量不過飽，細嚼慢嚥不著急，吃完飯後不要躺下或做任何腹部加壓的活動。如果症狀較嚴重可搭配氫離子幫浦抑制劑藥物治療，若是藥物治療無效或需長期服用藥物，內視鏡手術或外科手術治療也可考慮。

台大醫院新竹分院自2019年首次加入健保署推行雁行專案-社區醫療合作推動計畫，與新竹縣市120家醫療院所組成雁行合作團隊。戴伯伯就是透過轉診，從厝邊診所看病，再轉診至大醫院檢查與治療，洪惠芳表示，經過治療後，醫師再開立轉回單讓病人回到原診所追蹤與照顧，使大醫院與基層診所間建立良好的信任。

(中時 )