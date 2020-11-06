龍寶建設董事長張麗莉說，要經營當代畫廊30年，不是容易的事，堅持以推動台灣本土藝術為理念。（盧金足攝）

臻品藝術中心負責人張麗莉今日與藝術家紀嘉華為臻品30週年策劃展覽-「30而儷」，共邀請10名女性藝術家展出。（盧金足攝）

臻品見證台灣美術演化的縮影與紀錄。（盧金足攝）

「回想剛成立之初，只是因為喜歡藝術、收藏藝術，然後就一頭栽下去了。剛開始，我先生說，開畫廊不賠個10年是不可能的，沒想到，這一經營，就30年了！」臻品藝術中心負責人張麗莉6日回首來時路，一路堅持的歲月，1999台灣草間彌生臻品首展，共有數百名藝術家來這個藝術園地展出，開出繁花盛景。

龍寶建設董事長張麗莉說，要經營當代畫廊30年，不是容易的事，堅持以推動台灣本土藝術為理念，這30年來，藝術生態因環境因素影響，也產生很多的變化；畫廊如何因應這些變化而堅持到底，需要相當堅定的信念和執著的態度。

臻品藝術中心成立於1990年，今年剛好30年，她回首這30年的經營過程，超過250場的展覽，1萬多個畫廊的日子，在一個又一個檔期的交替中，獲得支持和肯定，也成為國內推動台灣當代藝術的重要畫廊之一。

自1992年參加國際藝術博覽會到2020台北國際藝術博覽會，以及每年8-10檔的「個展」、「聯展」、「新人展」、「週年策劃展」、「台日交流展」，每檔都紀錄著藝術創作者精彩的作品與臻品規劃展覽的心意。

開展亮點包括台灣草間彌生個展，臻品首展1998年臻品參與台北藝術博覽會而結識國際知名藝術家草間彌生，1999年5月年邀請她於臻品藝術中心展出，這是草間彌生在台灣的首次個展。

當時以「愛情核爆」為展出主題，展出作品包括油畫、拼貼、軟雕塑等多達56件，張麗莉說，動當代藝術，走在很前面，如今草間彌生的藝術地位，臻品同感榮耀。

30而立！30而儷！臻品見證台灣美術演化的縮影與紀錄，張麗莉指出，每年的週年策劃展以主題性的標題，在策展人的整合與規劃下，邀請當代的藝術創作者展出，反應當代藝術的趨勢之外，也記錄著台灣藝術發展的歷程。

張麗莉今日與藝術家紀嘉華為臻品30週年策劃展覽-「30而儷」，共邀請10名女性藝術家展出。其中前8人是曾經在臻品展出合作過的藝術家，另外2人是新生代的藝術家。

包括李重重、陳張莉、張光琪、吳詠潔、李燕華、連時宜、陶羽潔、溫孟瑜、洪瑄、陳湛鉉等10位，集結跨越世代與多樣媒材的台灣女性藝術家。

她也展望下一個30年，強調臻品藝術中心不是賺錢的商業畫廊，幸好有母公司龍寶建設的支持得以永續經營，張麗莉直言，「能提供藝術創作者一個展出的平台，能讓藝術愛好者有交流的空間」這是最令人開心的事了，臻品走過30年，未來30年號召更多人「藝」起來。

(中時 )