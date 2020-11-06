11月7日是金馬地區解除戒嚴28周年，由行政院金馬聯合服務中心委託資深媒體人陳永富撰寫的《戰地36-金馬戒嚴民主運動實錄》，金（6）日在新北市新店區的金門縣駐台服務處舉行新書發表會，行政院政務委員張景森受邀出席，許多金門在台鄉親也到場共襄盛舉，共同見證金馬人在軍管戒嚴36年歲月，為爭取民主的付出。

曾為報社記者的資深媒體人陳永富，秉持調查採訪專業，蒐集和整理政府、民間史料，同時大量訪談馬祖、台灣、金門3地推動民主運動人士及白色恐怖受害者本人或親屬，盡其所能拼湊、補實那段即將被遺忘的歷史，詳實紀錄在《戰地36-金馬戒嚴民主運動實錄》書中。

陳永富說，金門、馬祖從1956至1992年實施戰地政府戒嚴，1992年11月7日解除戒嚴，期間長達36年，金門、馬祖人民都受嚴格的軍事控管，食衣住行都受軍事控制，出入要有通行證，晚上要宵禁，海邊也管制不能去，政府嚴抓匪諜，訂定《檢舉匪諜條例》，只要抓到匪諜都是軍法審判，不是槍斃就是關10、20年，搞得妻離子散，那段歷史金門、馬祖官方紀錄很少，被刻意淡忘，人民百姓所存的資料也零零散散，這本書主要是彙整民間和政府的資料，把36年間金門、馬祖人民的共同記憶集結成書，讓後代子孫了解當年所受的痛苦，作為民主運動延續的精神。

張景森表示，這本書主要是回顧金門解除戒嚴一段民主化歷史過程，意義重大，金門、馬祖在台灣發展歷史中有特殊地位，台灣在1980年代開始民主化，金門始終是被忽略的一塊，等台灣已解除戒嚴，金門地區仍繼續實施戒嚴與軍管，金門的老百姓付出非常大的代價，也幸賴金、馬鄉親不屈不撓透過行動爭取，最終還是爭取到應有的政治權利。

張景森說，金門、馬祖是民主的最前線，在兩岸間處於微妙地帶，金、馬民主化的建設，會給予兩岸啟發的作用，所以這段歷史更應該加以彰顯。轉型正義沒有地域限制，金、馬在戒嚴時期有許多不幸的悲劇，受到不正義對待，政府要全力來協助他們平反，給予公平的對待，轉型正義不容許有灰暗的角落。

(中時 )