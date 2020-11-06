經救治後，野灣野生動物保育協會專案研究員孫敬閔野放的穿山甲。（孫敬閔提供／潘建志屏東傳真）

穿山甲遭獸鋏夾傷肢體，深可見骨，只能截肢。（孫敬閔提供／潘建志屏東傳真）

獸鋏傷害動物事件層出不窮，保育類動物穿山甲主要生活在淺山區，與人類活動範圍重疊，亦不能倖免。受傷嚴重的穿山甲必須截肢，研究穿山甲已10多年的野灣野生動物保育協會專案研究員孫敬閔說，若截的是前肢，等於宣判穿山甲死刑。

最近1隻穿山甲遭獸鋏夾傷右後肢，被送到屏東科技大學保育類野生動物收容中心救治，因傷勢嚴重必須截肢，歷經1個半月治療後，順利野放。孫敬閔已協助過多隻穿山甲野放，他說，若穿山甲截的是前肢，等於宣告死刑，通常都會安樂死。

雖然穿山甲前肢使用頻繁且有力，用來攀爬、掘土、覓食、禦敵，若截斷很難繼續在野外生存，無法野放；若留下人為照養也不易，後續生活品質很差。除非有保護種源、繁殖等目的，為了動物福利通常會予以安樂死。

過去20年穿山甲在野外受創原因主要為獸鋏，其次為被狗攻擊及路殺。他說，2011年《野生動物保育法》立法禁止販賣、陳列、製造獸鋏，但根據調查，近年在中南部五金行仍約有3至4成店家販售，相關單位應更積極處理獸鋏問題。

他說，台灣穿山甲族群在《動保法》頒布後，族群數量緩慢增長，並逐漸在全島各地淺山環境回復。經粗略估算，2004年全台約有1萬隻，2017年有1萬5000至2萬隻，但這只是參考數字，穿山甲保育仍不能停。

(中時 )