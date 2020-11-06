2020印象清華科普藝術節揭開序幕，在清華大學校園內各個展場展出48件來自清華科藝中心、國內外藝術家及國小教師的科技藝術作品。清華大學校長賀陳弘指出，歷史上第一個科技藝術家是達文西，希望培養學生成為清華達文西、創造清華文藝復興，作為清華3.0的發展。

賀陳弘按下「水漩渦旋轉舞」作品的按鈕，水渦流即從3根透明圓管中噴出舞動，為第3屆印象清華揭開序幕。賀陳弘表示，達文西學貫藝術、科學、醫學及解剖學等，藝術創作具有濃濃的科技味，同時文藝復興代表了科技飛躍的成長，清大在校園內營造文學、科技、醫學多元互動的學習環境，目標就在培育跨領域人才，再創清華大學及台灣高教的文藝復興。

除了圖書館有不少展示之外，教育館1樓還規畫為STEAM互動探索館，展出清華科藝中心開發的23件科普藝術互動作品，以及清華大學與台北市教育局合辦的「有A的STEM科普藝術獎」的獲獎作品。

清大藝術學院院長許素朱表示，清華近年來深入新竹偏鄉，在沙坑國小設立跨學科創意玩耍學堂示範基地，今年並首度為國小教師舉辦科普藝術獎，希望引領更多學童體驗學習有科學的藝術、有藝術的科學。

許素朱說，跨域教育需要從小扎根，她期待小朋友看過展覽後，在心中種下科技藝術興趣的種子，長大學習科學理論時，能回想起小時候曾經聽過、玩過的科普作品，「原來複雜的理化、數學原理也可以用藝術方式展現。」

(中時 )