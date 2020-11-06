殉職飛官朱冠甍的母親在彰化長期照顧浪浪，愛心園區收容約30隻毛小孩，但朱家遭逢巨變，彰化縣動物防疫所暫時協助照顧浪浪，並找上新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會協助。新竹市議會議長許修睿得知後，一口氣捐出百包狗飼料，並呼籲有意願的民眾聯繫彰化縣動物防疫所領養狗狗。

朱媽媽在彰化地區是個長期收容浪浪的愛媽，如今家裡突逢意外，讓她暫時沒有餘力兼顧愛心園區的毛小孩，彰化縣動物防疫所伸出援手協助照顧，但一時之間無法收容這麼多狗狗，於是向新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會求援。

長期關心毛小孩議題的許修睿得知後，率先表達願意捐100包狗狗飼料給彰化縣動物防疫所，並由新竹市浪愛傳遞協會理事長邵柏虎代為轉交。5日中午率黨團議員一起送出百包18公斤裝的狗飼料，同時呼籲社會大眾踴躍認養毛小孩，延續朱媽媽的愛心。

許修睿指出，新竹市浪愛傳遞協會與新竹市議會長久以來關心貓狗議題，其新竹市議會早在去年就提案通過新竹市動物保護自治條例，今年還進一步修定條例，保護毛小孩不受傷害，此次捐贈百包飼料讓彰化縣動物防疫所沒有後顧之憂，也要請社會大眾發揮愛心，認養這些毛小孩，延續朱媽媽的愛心，也減輕朱媽媽的心理負擔。

(中時 )