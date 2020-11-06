中市大里區亞洲街日前發生竊嫌沿街開停路邊車輛車門，尋找忘鎖車門的車輛，搜刮車內財物（情境畫面非當事人）。（黃國峰攝）

中市大里區亞洲街，日前晚間發生竊嫌沿街開停路邊車輛車門，尋找忘鎖車門的車輛，搜刮車內財物，一輛自小客車，剛好忘鎖車門，損失8千元，中市警局霧峰分局內新派出所指出，已掌握竊嫌特徵，積極追查中。

中市民眾在臉書「大里人聊天室」PO文表示「年關將近，宵小橫行」指出半夜2點，每台車都開，沒鎖的就上車搜刮，光在亞洲街就轉了2個小時，然後在大智路消失，請注意車門要上鎖。

鍋蓋頭、戴眼鏡、身材壯碩，大家多注意！

當地鄰居表示，這條街以往治安都很好，到處都是監視器，相信警方一定很快就抓到小偷，也不會害怕，當天車主是剛好忘記鎖車門，才會被偷。

台中市警察局霧峰分局內新派出所，6日表示，當時車主報案指出，因當時忘記鎖車門，導致車內振興券及零錢共8千多元，遭竊賊偷走。警方已調閱相關監視錄影帶，鎖定一名戴眼鏡、身材壯碩、平頭特徵的可疑對象，持續追查中。

(中時 )