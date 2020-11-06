聖暉（5536）今（6）日公布2020年第三季暨10月營運成果。第三季合併營收年增11％，惟中國地區受疫情、中美科技戰對於中國半導體產業擴建延後、美元貶值及產品別組合不同等因素，影響集團整體獲利表現，第三季稅後淨利歸屬母公司業主1.89億元、年減24％，EPS 3.48元；集團前三季合併營收年增9％，稅後淨利歸屬母公司業主6.96億元、年減10％，EPS 12.85元。

此外，聖暉10月合併營收達9.8億元，雖中國適逢十一長假工作天數較少，惟持續受惠台灣、東南亞地區業務保持良好動能，挹注10月營收年成長2％；集團前10月合併營收112.32億元，年增8％。

聖暉表示，集團致力深化多產業、多區域、多工種等布局策略，憑藉聖暉擁有台灣、中國大陸、以及越南、印尼與泰國等東南亞地區據點，可有效滿足不同產業無塵室和機電工程施作技術研發與特殊工法等高度競爭優勢。

在全球製造業紛紛加快產能分散趨勢明確下，聖暉第三季，台灣、中國大陸、其他（含東南亞）地區營收比重分別達44％、51％及5％，與去年同期32％、63％、5％相較，台灣增加是因受惠產業供應鏈分散之擴建風潮，東南亞區域亦將逐步發酵，台灣與東南亞營收比重已直逼5成，中國區域則因貿易戰影響趨緩。

聖暉進一步表示，2020年第三季整體毛利率、營業利益率分別為16％、9％，毛利率因單季產品別不同而表現不同，集團仍持續精進多元化特殊工法、多工程整合服務，多區域業務布局穩步擴大整體營運規模，以及多產業接單模式調整銷售結構，以精進集團整體營運獲利能力。

(工商 )