證交所表示，東貝（2499）股票已經停止在證券集中交易市場買賣，併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式，並於9月30日公告將於11月10日下市。但東貝從9月30日起再次陸續發生存款不足金融機構退票情事，雖該公司已就部分票據辦理清償註記，惟截至11月5日止，未辦理清償註記之退票仍達134張，金額合計10.1億元。

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