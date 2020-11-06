東貝累計退票達10.15億元 19:192020/11/06 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，東貝（2499）股票已經停止在證券集中交易市場買賣，併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式，並於9月30日公告將於11月10日下市。但東貝從9月30日起再次陸續發生存款不足金融機構退票情事，雖該公司已就部分票據辦理清償註記，惟截至11月5日止，未辦理清償註記之退票仍達134張，金額合計10.1億元。 (工商 ) #東貝 #退票 #清償 #註記 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資回頭 10月淨匯入600億元 04:102020/11/06 財經要聞 《台北股市》外資10月回頭 淨匯入595億元 08:002020/11/06 財經 貝佐斯又賣亞馬遜股票 今年套現逾100億美元 04:102020/11/06 全球財經 蘋果給力 鴻海上月營收飆高 04:102020/11/06 財經要聞 《證交所》陞達科技今完成競拍 公開申購價38元 12:322020/11/06 財經 代工調漲 頎邦本季營運不淡 04:102020/11/06 證券．權證 《金融》國銀前3季獲利年減13.2％ 海外分行衰退續擴大 08:012020/11/06 財經 立端9億元私募CB 台達電全包 Q3 EPS 1.6元創新高 04:102020/11/06 證券．權證 捐錢賑災被控違反政治獻金法 張安樂不起訴處分 12:042020/11/06 社會 嘸驚！ 恐慌指數創七個月最大跌幅 04:102020/11/06 財經要聞 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 拜登入主白宮終結科技惡戰？ 華為噩夢醒靠2關鍵 - 財經 徐旭東預測美國總統「他」當選 批民主過頭恐衝擊經濟 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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