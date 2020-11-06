盛弘（8403）受惠本業穩定經營，轉投資熔噴不織布大廠敏成（4431）、躍獅連鎖藥局的營運皆明顯挹注，帶動前三季營收獲利同步成長，EPS 1.6元表現亮麗。

該公司第三季合併營收11.8億元，稅後淨利1.34億元，EPS為1.24元。

盛弘因本業醫院、健康管理、醫藥流通、專科服務等四大項目穩定經營，第二季因國內解封復甦，盛弘本業藥品收入增加、健檢人數逐步回升，以及轉投資熔噴不織布大廠敏成、躍獅連鎖藥局的營運皆明顯挹注，帶動前三季營收合併營收29.8億元，稅後淨利1.72億元，營業利益4.17億元。

該公司前三季營收比重為：盛弘42％、躍獅24％、敏成26％及其他轉投資約8％；盛弘本業營業利益4.17億元較去年明顯成長，毛利率較去年同期增加8個百分點大幅提升至29％，為歷年新高。然因轉投資明達醫（6527）以公允價值入損益之評價，因明達醫股價下跌認列業外損失侵蝕獲利表現，以致影響盛弘前三季EPS為1.6元。

新冠疫情全球尚未停歇，提升整體醫療商機向上發展，尤其帶動台灣防疫物資、預防醫學及保健的需求成長，目前台灣本土日常生活受疫情影響有限，然在秋冬疫情及流感可能捲土重來的預期下， 預期全年整體營運將可維持穩定，長期來看，盛弘集團佈局大健康生態系將可持續受惠。

(工商 )