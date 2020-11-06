馬國女大生命案震警台、馬兩國。內政部次長邱昌嶽下午在苗栗聯合大學了解校安時說，警察機關也要落實各單位員警受理報案的內控稽核機制，如有拒絕、推諉受理報案情形，應嚴以記過處分，並追究各級主官(管)連帶責任，讓同仁不想也不敢再有匿報行為。

內政部傍晚發新聞稿表示，教育部長潘文忠、內政部次長邱昌嶽及警政署長陳家欽下午到苗栗的國立聯合大學，與苗栗縣長徐耀昌、校長李偉賢及師生代表們座談，深入交流校園安全工作，並與地方警、消共同檢視校園周邊安全防護情形。

邱昌嶽表示，警方要加強與校方的聯繫，強化校園安全的積極作為，並請警政署確實檢討受理報案流程，提出具體稽核作為、強化員警受理報案SOP的教育訓練，以澈底杜絕匿報案件的陋習。

邱昌嶽表示，校園安全維護工作主要有校園內外環境及學生住宿處所的安全。校方及苗栗縣警察局要共同巡視、會勘校園內、外的照明設備、監視錄影系統及學生行經動線安全，並進行全面清查與檢視，如有缺失應立即通報相關單位，以最快的速度改善。

邱昌嶽說，政府有義務提供學生安全的求學環境，校方與苗栗縣警察局要針對學生宿舍及校外住宿地，依據教育部7大安全規範進行全面性的安全調查，並協調由校方製作人身安全小卡提醒學生，且外籍生應以母國語製作，以確保每一位學生都能安心上學、放心住宿。

邱昌嶽表示，行政機關應記取錯誤的慘痛教訓，並轉化為成長的經驗，陳家欽署長已於本月2日召開全國視訊會議，要求各警察機關務必杜絕任何匿報行為。

他強調，警察機關也要落實各單位員警受理報案的內控稽核機制，如有拒絕、推諉受理報案情形，應嚴以記過處分，並追究各級主官(管)連帶責任，讓同仁不想也不敢再有匿報行為。

(中時 )