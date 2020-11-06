鑑於學生校外治安事件影響師生安全，台北市警察局特別指示各分局應會同學校共同分析潛在危機，加強校園安全維護，避免危害事件發生。中山分局6日辦理「校園安全座談會」，會中各學校針對校門周邊、女子校舍加強照明設備、校內增設錄影監視器、夜間校園周邊巡查可疑對象等提出建議，警方已對各建議事項妥善規劃勤務及函請權責單位改善，期發揮多重防護，強化校園安全。

中山分局表示，為擴大校園安全維護範圍，會執行五大防護措施：「無毒校園」專任警力認輔學校成立緊急聯繫窗口；結合民力強化校園周邊巡守；擴大校園安全環境檢測範圍；運用網路科技建立警政；教育網絡群組；召開校園安全座談會，提供學校師生安全無虞的環境。

校園多重防護措施，包含與轄內各級學校簽定「校園安全支援協定書」，設立緊急聯絡窗口，其次與學校、民力結合共同強化巡守功能，減少治安死角，同時擴大辦理校園安全環境檢測評估工作，重新檢視校內、上下課路線沿線安全維護措施、監視錄影器、路燈照明等設備是否充足，並將大學及設置於校外的學生宿舍納入檢測，運用網路與學校成立「網絡群組」，請校方協助瞭解學生於社群網站反映校安事件貼文，以通報警察機關共同防處，亦提供各學校申請安全防護講座宣導，提高師生安全防護的警覺意識。

(中時 )