共機近期頻頻擾台，國防部今(6日)證實，解放軍出動1架運8遠干機，上午進入我西南空域活動，空軍則是派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。另外，國防部表示，這也是本月第六次解放軍進入我西南空域活動。

(中時新聞網)