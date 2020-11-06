共機又來 國防部證實：運8遠干機闖我西南空域 19:292020/11/06 中時新聞網 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運-8遠程干擾機(同型機)。(國防部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機近期頻頻擾台，國防部今(6日)證實，解放軍出動1架運8遠干機，上午進入我西南空域活動，空軍則是派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。另外，國防部表示，這也是本月第六次解放軍進入我西南空域活動。 (中時新聞網) #共機 #運8遠干機 #台灣 #台海緊張 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 共機又來 國防部證實：運8遠干機闖我西南空域 19:292020/11/06 政治 蔡關注台海局勢 續深化與美關係 04:102020/11/06 政治要聞 建軍為防衛 莫當美抗陸前哨兵 04:102020/11/06 政治要聞 輕度颱風閃電襲台 超過萬戶停電、釀24件災情 21:082020/11/06 生活 本周末12星座運勢吉凶 白羊天蠍需留意健康狀況 17:472020/11/06 運勢 「馬習會」5周年 陸委會前主委夏立言籲：珍視台海安全紅利 04:102020/11/06 政治要聞 莊周文落網 13輛名車忙翻警方 04:102020/11/06 社會新聞 無人機砸上百萬 出勤竟掛蛋 18:322020/11/06 生活 《金融股》因應閃電颱風災損 台灣人壽啟動應變措施 17:042020/11/06 財經 《熱門族群》台塑四寶看Q4 樂觀看季增、惟油價恐陷盤整 17:222020/11/06 財經 政治熱門新聞 阿扁要蔡英文小心蘇貞昌 學者：恐怖還在後頭 - 政治 被煩死了！韓國瑜選不選黨主席 許淑華忍不住講真話 - 政治 川普可能翻盤！專家驚爆美大選最終變數 - 政治 民進黨押寶川普後果？夏春湧斷言台灣可怕結局 - 政治 川普若發動訴訟 命理師12字預測結局出乎意料 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。