罕見對外資炒匯二度說明，中央銀行今天再次指出，認為在新台幣升值期間，外資大量匯入購買台股反向ETF，買1塊錢股票，卻匯入2塊錢，加重新台幣升值壓力，也有賺取額外匯兌利益的意圖，疑有炒匯之嫌。

央行昨天公布10月外匯存底統計時，針對近期外資炒匯說明，並建議金管會適當管理，今天再度發出新聞稿，提出3點說明。也確定將與金管會聯手遏止歪風。

央行指出，外資投資台股若要避險，可以透過台指期貨，依規定，外資從事台指期貨交易的保證金應該用外幣繳交，只需匯入少量外幣保證金即可，不必兌換為新台幣；但外資卻選擇購買台股反向ETF，必須全額匯入外幣兌換為新台幣交割。

央行說，外資買股票又同時買反向ETF，股票部位已無風險，但買1塊錢股票，卻匯入2塊錢。在新台幣升值期間，外資大量匯入購買台股反向ETF，加重新台幣升值壓力，也有賺取額外匯兌利益的意圖，疑有炒匯之嫌。

央行表示，維持金融穩定與市場秩序為主管機關的職責。對於外資匯入資金購買台股反向ETF一事，央行將與金管會共同協商討論後，採取適當管理措施。

新台幣今天盤中一度來到28.492元，升值達到3.82角，升破彭淮南防線的28.5元，促使央行尾盤再度進場調節，是否因為今天升值力道強勁，讓央行晚間發新聞說明炒匯，也成為市場熱議焦點。（編輯：潘羿菁）1091106

(中央社)