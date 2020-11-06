就讀臺中一所明星高中二年級的17歲女學生，6日下午4時許、突然從學校內綜合大樓後棟5樓處墜落，被發現時已失去生命跡象，緊急送醫搶救，但因女學生胸、腹部嚴重大出血，搶救近2小時後仍宣告不治。校方表示，該名學生平時成績不錯，最近也未出現情緒不佳情況，還在釐清事故發生原因。

這起事件發生在6日下午4時許，校方指出，昨天是學校校慶運動會的預賽，因沒有上課、幾乎所有學生都到操場附近觀看比賽，沒想到，該名女學生竟從綜合大樓後棟5樓處墜下，當時在附近的其他學生聽到聲響、衝到校門外查看，就見女學生墜落在地面，趕忙通報教官並協助送醫搶救。

醫院表示，女學生4點15分被送到醫院，經緊急搶救，仍因氣胸、血胸及腹部內出血嚴重、左側頭部血腫等情況，情況不樂觀，直到約5點半，她的家人從豐原趕抵醫院，經溝通後，決定放棄急救，宣告不治。

校方強調，墜樓女學生平時個性較文靜，在校內沒有接受輔導的紀錄，平常課業成績也不錯，最近同學、導師及家長都未察覺她有情緒異常情況，且昨天上午女學生上課時的情況都很正常，沒想到會發生這樣的事情。

臺中市教育局長楊振昇表示，經調閱學校內的監視錄影畫面，發現該名女學生昨天下午獨自在綜合大樓5樓處徘徊，但監視器未拍攝到她墜落的畫面，目前還在釐清原因；下周一上課後將派輔導老師進駐學校，針對現場目擊學生進行心理輔導，也會對該班同學做悲傷輔導。

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