大法官釋字第796號解釋宣告《刑法》第78條第1項規定，故意犯罪假釋犯判處有期徒刑後無差別撤銷假釋違憲，對此，法務部6日表示，尊重大法官解釋，並已陳報行政院修正現行法一律撤銷假釋的規定；台北地檢署檢官林達則表示贊同，讓法律更有彈性。

法務部表示，尊重釋字第796號解釋，同時，法務部日前已向行政院陳報刑法第78條修正草案，規定假釋中因故意更犯罪，受6月以下有期徒刑之宣告確定，足認難以維持法秩序者，「得」撤銷其假釋，以修正現行法ㄧ律撤銷假釋的規定，並經行政院與司法院會銜在2020年7月1日函請立法院審議。

此外，法務部在796號解釋公布後，立即傳真行文台灣高檢察署，請其依解釋意旨研議通案妥適因應處理的流程，並請高檢署轉知各檢察機關對於個案審慎處理

林達表示，從過去實際偵查案例發現，有些假釋中的受刑人復歸社會後工作、生活正常，卻因酒駕罪，依2013年修正的刑法第185之3條，法官只能判處有期徒刑，判刑確定後撤銷假釋，受刑人只能回監服殘刑，因案被重判的受刑人，只因6個月以下刑度的犯罪，就被撤銷假釋，執行的殘刑可達25年。

林達說，這是很僵化的法律導致極端扭曲的結果，有的法官心中不忍，直接判決免刑；沒有彈性的法律，反而讓酒駕的處罰效果歸零，大法官解釋宣告違憲將可讓法律修正得更有彈性、符合實際需求。

(中時 )