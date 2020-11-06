徐旭東預測美國總統「他」當選 批民主過頭恐衝擊經濟

美國總統大選開票進入倒數階段，民主黨候選人拜登目前領先現任總統川普，選舉人票接近270張當選門檻，遠東集團董事長徐旭東先前受訪曾表示「我選的那位一定會當選」，今（6日）出席第18屆遠見高峰會接受媒體聯訪表示，拜登距離當選門檻只差6票，但由於與川普在多個搖擺州呈現拉鋸，票數十分接近，選情處於劣勢的川普也已經提出了抗議，所以開票過程當然更加小心，至今結果未定，徐旭東也點出這次美總統大選問題，認為美國很偉大但民主過了頭，把簡單的事搞得如此複雜。

徐旭東透露，先前自己就猜拜登會贏，很樂觀看待選舉的結果，無論誰當選對台灣都好，不過由於這次美國總統大選的開票速度過於緩慢，這幾天缺少了美國這個領頭羊，多少會對經濟及產業造成衝擊。

針對外界質疑民進黨政府單邊押寶川普，若拜登勝選過去台美友好關係可能破局，徐旭東還是保持樂觀，認為不管最後選舉結果為何，對台美、兩岸的經貿關係應該都不會有太多的影響，大家不用過於操心。

(中時新聞網)