台北市長柯文哲6日至議會總質詢，議員王世堅送上童書《大青蛙愛吹牛》，怒批柯愛吹牛、膨風，無心市政卻瘋選舉，並轟市府整個團隊瘋選舉，簡直成了柯的「選舉培養皿」。對此，柯反嗆，不要汙衊別人，北市還是有在進步。

王世堅表示，柯文哲曾稱任內不追加工程預算，結果經查6年有23個工程追加34億預算，柯稱尊重市民要辦i-Voting，花4000萬布建系統，結果題目都是些雞毛蒜皮、無關市政的，柯說4年要蓋2萬戶、8年蓋5萬戶公宅，結果拼拼湊湊才湊1萬2000戶等。

台北市長柯文哲6日於市議會接受質詢時，民進黨議員王世堅批柯台北市政做不好是因為「愛吹牛、膨風」和整個柯團隊「瘋選舉、無心市政」兩原因，並在柯的備詢台張貼一隻青蛙「膨風」與柯文哲的合成照，也致贈童書《大青蛙愛吹牛》給柯文哲。（鄧博仁攝）

議員王世堅送台北市長柯文哲一本童話書「大青蛙愛吹牛」。（張薷攝）

隨後，王世堅送上童書《大青蛙愛吹牛》給柯文哲，王直言，該書在講一隻自大的青蛙不停吹氣要讓自己脹得比牛還大，小朋友就問這隻青蛙的肚皮會不會脹破呢？希望柯跟小朋友一樣學習謙遜不驕傲，「不要亂吹牛、不要亂膨風」，並稱特別找了口袋袖珍書，要柯隨身攜帶，還不忘提醒柯不要還回來。

「柯團隊就是選舉培養皿、選舉農場」王世堅痛批，人家是民間5月瘋媽祖，柯文哲團隊是每天瘋選舉，除了柯自己現在也正在往選總統的方向走，包括團隊蔡壁如、賴香伶、黃珊珊、周榆修等，現在竟然3位副市長都有要參選，除了黃珊珊想選台北市長外，蔡炳坤想選台中市長、彭振聲要選高雄市長。

對此，柯文哲反諷王世堅，到底懂不懂政務官制度，若媒體講的話他也信的話，那也沒辦法，強調北市府團隊非常認真工作，自己敢講北市府是全台灣最認真的行政團隊，不會有問題，要王不要汙衊別人。

(中時 )