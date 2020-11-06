中天換照爆政治力介入 法界辦論壇關注新聞與言論自由。(中時新聞網)

中天新聞台面臨換照問題，外界屢傳恐因政治力介入而遭關台，NCC（國家通訊傳播委員會）還破天荒在上月26日舉行換照聽證會，卻被批立場不公、形同公審大會，有損害新聞自由。有鑑於此，國內法界今晚7點30分舉行開論壇，針對中天新聞台換照所引發之憲政法治相關爭議，邀請相關學者專家討論，盼政府在管制與新聞自由的權衡下，做出公平公正的歷史性抉擇。

台灣行政法學會、中華民國憲法學會、中華人權協會、中華傳播管理學會舉行的「中天換照事件所引發之憲政法治爭議 政府管制與新聞自由的歷史抉擇」論壇，今晚假文化大學推廣教育部大夏館舉行。

由文化大學新聞傳播學院院長胡幼偉教授主持。前行政院新聞局長、公廣集團董事長邵玉銘教授擔任致詞貴賓，並由世新大學前傳播學院院長彭懷恩教授、世新大學廣電系兼任教授洪瓊娟、政治大學廣電系教授黃葳葳、輔仁大學大傳所所長林維國副教授、文化大學大傳系副教授王翔郁擔任與談學者，共同關注中天換照引發的新聞與言論自由問題。

中華民國憲法學會、中華傳播管理學會舉行的「中天換照事件所引發之憲政法治爭議 政府管制與新聞自由的歷史抉擇」論壇，今晚假文化大學推廣教育部大夏館舉行。(圖/ 中時新聞網直播)

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