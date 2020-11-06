閃電颱風為台東南迴線帶來豪大雨，今天晚間7時許，台九線多良段400.5公里處南下車道，突然發生路樹倒塌，當場壓損1輛停在路旁的自小客車，所幸車上無人。

由於事故現場佔用車道，加上大雨滂沱，視線不良，台東縣警局大武分局多良派出所員警冒雨在現場進行交管，並由工務段人員全力清除中 。

(中時 )