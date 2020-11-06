閃電颱風挾豪大雨 路樹倒塌壓損自小客車 20:082020/11/06 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣多良段路樹倒塌，壓毀停在路邊的自小客車。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 閃電颱風為台東南迴線帶來豪大雨，今天晚間7時許，台九線多良段400.5公里處南下車道，突然發生路樹倒塌，當場壓損1輛停在路旁的自小客車，所幸車上無人。 由於事故現場佔用車道，加上大雨滂沱，視線不良，台東縣警局大武分局多良派出所員警冒雨在現場進行交管，並由工務段人員全力清除中 。 (中時 ) #車道 #現場 #路樹 #倒塌 #大雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鎖定小巷 賊沿街開車門竊取車內財物 19:242020/11/06 社會 閃電颱風挾豪大雨 路樹倒塌壓損自小客車 20:082020/11/06 生活 騎士闖紅燈撞到警車 網笑：省了報警的時間 13:162020/11/06 社會 閃電颱風來襲釀4災情 1人遭帳篷倒塌壓傷 16:502020/11/06 生活 子國道涵洞口車禍腦死 母淚簽器捐籲重視交安 18:072020/11/06 社會 輕度颱風閃電襲台 超過萬戶停電、釀24件災情 21:082020/11/06 生活 竹市園區大樓地下室火燒車濃煙四竄 500人衝出疏散 14:062020/11/06 社會 熱門股－中電 放量長紅短線翻多 04:102020/11/06 證券．權證 防閃電擾亂太馬 10處定點監控落石 13:482020/11/06 寶島 台灣最東邊的無人車站 來場隱世桃花源悠閒樂活 13:002020/11/06 生活 生活熱門新聞 閃電颱風陸警新增台南！最快午間觸陸 全台8鄉鎮今停班課 - 生活 「拜登威州作票」遭事實查核中心打臉 臉書慘被挺綠川粉大怒灌 - 生活 中壢車站「24歲少女」坐路邊乞討至少1年 身分曝光 - 生活 「閃電」颱風擦台！屏花東豪、大雨特報 北台午後溼涼 - 生活 獨家》助碗粿女孩一臂之力 顏清標霸氣下單還到斗南取貨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。