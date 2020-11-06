中天新聞台換照引發關注，文化大學新聞傳播學院院長胡幼偉今天拋出三個面向檢視爭點，包含行政監理與新聞自由分際的拿捏、進入多頻道時代的管理密度以及新聞專業的行使範圍，到底是新聞台編輯部、媒體負責人或通傳會（NCC）誰說得算。

台灣行政法學會、中華民國憲法學會、中華人權協會、中華傳播管理學會等單位，今晚共同舉行「中天換照事件所引發的憲政法治爭議，政府管制與新聞自由的歷史抉」研討會，邀請前行政院新聞局長邵玉銘、世新大學前傳播學院院長彭懷恩等學者專家與談。

文化大學新聞傳播學院院長胡幼偉在開場時，從三個方面檢視中天新聞台換照風波，首先，行政監理與新聞自由分際之間如何拿捏；其次，進入數位化、多頻道傳播的時代，行政監理應向老三台做高密度的規管，還是低密度的管理；第三，新聞專業的行使範圍，到底是電視台編輯部、電視台負責人或者通傳會，誰說得算。

胡幼偉表示，假使通傳會（NCC）對某個新聞台作業方式有意見，媒體負責人也同意NCC的意見，但編輯部同仁卻認為通傳會的行政指導或裁罰不夠專業，此時就浮現出誰說得算的問題。

(中時 )