黃明志坦言校園大亂鬥的戲碼拍攝最為困難。（華映提供）

馬來西亞藝人黃明志自編自導電影《你是豬》入圍金馬獎最佳原創電影歌曲，該片6日出席影展世界首映，電影首次面對觀眾，讓他直言心情緊張。該片聚焦馬來西亞真實的校園霸凌事件，隱含種族政策的批判，他收起搞笑風格，嚴肅呈現不公義，「當年新聞都沒報，當初拍也沒人敢投資，拍完沒想過要上映，目前只有台灣敢上映，也感謝金馬獎尺度和世界觀都很大，入圍不會限定某國人，連我歌曲有髒話都能入圍，讓我很意外」。

電影主題曲〈Happy Family〉他用了馬來西亞人民常用的中文、馬來文、英文和淡米爾文唱饒舌，「當中有批判、有粗口，上架到Youtube已經被黃標」，他也透露由於與他合唱的大馬歌手人數很多，來台灣要隔離，開銷又大，加上粗口滿天飛，所以金馬獎頒獎典禮上沒辦法帶來現場演出。

由於只用了近200萬超低預算拍片，他得10天內完成，並啟用大量素人演員，一來便宜，二來沒有包袱，也珍惜機會。不過在一場百人校園暴動戲則遇上難關，花了3天完成，他笑說：「一直發現有人偷笑場，就叫副導把它們抓出來罵，只要用一人偷笑就得重來，尤其打架戲會連累到人，會害人因NG被多打一次。」

不過因為人數緊繃，他也不敢把不配合的人轟走，他表示：「來了150人臨演，結果被40人放鴿子，有些人拍到一半嫌累，連錢都不要就偷偷跑掉，臨時去找人演，卻是長相太老成的「叔叔臉」，不符合學生樣，只好叫他們站離鏡頭遠一點。」該片20日全台上映。

(中時 )