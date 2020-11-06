一名網友貼出小二兒子寫給她的紙條。(圖擷取自爆怨2公社)

求生慾超強！一名母親昨(5)日在臉書貼出就讀小二的兒子給他的紙條，上頭寫著「武力不是解決問題的好辦法」，原來他是因為考試成績全班倒數第4名，擔心回家會被媽媽「修理」，便寫了張紙條表達自己的訴求，讓原PO看了哭笑不得，貼文發出後也讓網友笑說真是個可造之材。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上表示，她看到就讀國小二年級的兒子，考試成績只有71分，她接著算了算，才知道只贏過3個人，等於這分數是全班倒數第4名，沒想到又看到兒子寫給她的紙條，上面用注音參雜國字寫著「ㄨˇ ㄌㄧˋ 不是ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ 的好ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ(武力不是解決問題的好辦法)」這12個字，讓原PO打趣的說「武力不能解決問題，但是能解決你」。

貼文發出後讓4千多人笑翻，「小小年紀懂得夾縫中求生存，將來必大有可為」、「這個聰明的程度我給滿分不能再多了」、「這小孩真懂他娘親！絕對是親生的」、「果然生命會自己找到出路」、「我這裡有一批剛從南投採回來的藤條」甚至還有網友幽默的說「將來可以當談判專家」。

也有一批網友替孩子求情，認為分數不代表一切，「分數不代表一切，有學會才是重點」、「換個角度想，這樣還有很大的空間進步，而且沒壓力啊」，而母親本人則是回應「 其實我真的很久沒揍他了， 我都只出一張嘴說要打死他」，母子倆的逗趣互動也讓大批網友笑翻。

(中時新聞網)