近期因日本知名動畫在校園造成一股熱潮，同時也於電影票房開出紅盤，高雄市鳥松區公所瘋搭熱潮，6日在仁美國小舉辦「校園防災(疫)行動話劇」活動，劇中除結合鳥松消防隊與衛生所之外，區長王耀弘更化身為知名動畫角色一拳超人(老師)，教導其所帶領之超能A班 演出詼諧的短劇，藉此強化與在地校園之連結，更以不同視覺體驗，強化防災(疫)之基本概念，成功吸引學生目光，現場笑聲不斷。

故事內容從教室出發，由一拳超人(區長飾)擔任特殊超能力的班級導師，從指導學生平時該如何保護好自身安全，當遇到災害時該做出什麼應變，當中除搭配角落小夥伴來詮釋防災避難包內所應備之物品。

鳥松區長王耀弘(黃衣)化身為知名動畫角色一拳超人(老師)，教導其所帶領之超能A班演出詼諧的短劇，成功吸引學生目光，現場笑聲不斷。（鳥松區公所提供／林雅惠高雄傳真）

話劇更以有獎徵答穿插表現方式，提升學童注意力；第二幕在主角炭治郎(同仁飾)因為生病看完醫生回到家後，和同學於家中遇上地震及火災，當下想起課堂上老師所說過的話，成功化險為夷。

到第三幕劇情末端，利用鬼滅火消防隊的搶救過程中，技巧性的串連人口普查與廉政知能，讓話劇更趨多元並兼具穿透力，藉此加深孩童的學習印象。

區長王耀弘表示，建立防災與防疫的觀念必須從學齡兒童扎根，故藉由戲劇的演出增加與學生的互動，從中引導正確的觀念來加深印象，當不幸遭遇到危難時，有助於迅速採取相對的應變措施，爭取時間讓自身從危險中順利脫離，正是我們想給孩子灌輸的概念。而防災人人有責，防疫更是現在當務之急，惟有結合轄內單位團體的力量，攜手打造鳥松強韌的安全防護網。

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