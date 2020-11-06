正修科大6日首度舉辦「2020第一屆正修盃僑生歌王爭霸賽」，來自泰國、印尼、越南、緬甸挺進總決賽的15位橋生大展歌喉一較高下，三信家商黃新惠摘冠，中山工商陳升勝奪銀，校長龔瑞璋表示，透過歌唱比賽讓各國橋生彼此交流聯誼，體驗更多元的校園生活。

2020第一屆正修盃橋生歌唱爭霸賽經過一番激戰，成績出爐，冠軍三信家商黃新惠（印尼），獎金10000元；亞軍中山工商陳升勝（印尼），獎金8000元；季軍正修科大黃賢清（越南），獎金5000元，優勝分別為中山工商楊尚坤（印尼）及中山工商許孟妮（印尼），各得1000元獎金。

正修科大配合政府南向國家人才培育政策，目前已開辦7個系的僑生專班，包括有電子工程系、電機工程系、機械工程系、資訊工程系、餐飲管理系、觀光遊憩系及休閒與運動管理系，每年可招收約650位僑生。

為讓僑生來台留學期間，除專業學習及接受專業實務技能訓練外，也能體驗更多元的校園生活，透過以歌會友方式，促進各國各校僑生情感交流，特在電競館舉辦「2020第一屆正修盃僑生歌王爭霸賽」總決賽，三信家商、中山工商僑生組成加油團前來為選手加油打氣，今年共有來自泰國、印尼、越南、緬甸103位僑生參加初賽，競爭十分激烈，由專業老師選出22名同學進入複賽。

優勝進入複賽的僑生歌唱影音檔放在「正修科技大學僑生產學專班」粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／cec1188／)進行網路票選，複賽成績再依網路評選點讚數成績比例(40％)及評審委員評分成績(60％)計算，來自家鄉的親朋好友及熱情粉絲投票支持，初、複賽有幾位參賽者難分軒輊，經大會及評審團決議取15名進入總決賽。

進入總決賽的歌手多演唱時下偶像歌手的流行歌曲，時而深沈、時而激動，完全投入感情用心唱，再配合肢體情感的表達，令台下前來加油打氣的加油團尖叫聲此起彼落，氣氛非常熱絡，有些選手唱到最後，甚至雙腳就直接跪在台上，觸動在場加油同學的敏感神經，「真是太投入了」、「哇！從沒見過如此演唱風格」，有被電到喔！

(中時 )