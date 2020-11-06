長榮女大生遭隨機擄殺的案件震驚社會，社會大眾對於性騷擾案件的關注也提高許多。10月底間，嘉義南華大學一位女學生在網路控訴，在圖書館中遭一位男同學偷拍，事件擴散後，偷拍男則現身留言區道歉，但態度理直氣壯，再次掀起眾人的怒火。

一位嘉義南華大學女學生遭偷拍，事情被轉發在論壇《Dcard》上引起熱烈討論。據了解，十月底間女同學在圖書館上遇到一位男同學連問他3次「可不可以拍你的腿」，她對於突如其來的要求感到相當困惑，因此3度回絕他的要求。

不料，女學生卻發現該位男同學被她拒絕後，手仍停留跨下部位磨蹭，也瞄到對方不停將手機鏡頭對著她，女學生待友人會合後，便勇敢的去詢問該位男同學是否能讓她檢查手機相簿。

女同學表示，該男打開雲端相簿讓她檢查，但她怎麼看都沒發現偷拍照的影子，隨後她靈機一動，檢查手機相簿的「最近刪除區」，果真在裡頭看見被偷拍的照片，立刻按下永久刪除鍵，不讓他得逞。女同學還爆料，在檢查照片的過程中發現了男同學在火車上偷拍其他女性的照片，檢查手機的過程中男同學還不停的喘氣，邊喘氣邊說「抱歉」，讓她感到非常害怕。

此事件在網路上延燒後，該位遭控訴偷拍的男大生也現身貼文回應，留言開頭就寫下「您好，我就是偷拍的垃圾」，自曝因為偷拍事件被不少同學認出，甚至自嘲「在南華差不多是社會性死亡了」，也在內文中再次向女同學道歉。

對於女同學提及的火車偷拍照片，男同學則解釋，那些照片是經過當事者「僥倖同意」才拍下，在留言最末甚至向女同學提問「可以請你描述一下在我相簿垃圾桶看見的照片嗎，你可以認為我在減輕罪過。」

同校校友看見他理直氣壯的回應則更加的生氣，紛紛回嗆他「現在是不承認偷拍嗎？」；男同學則再次回應，「我是垃圾控制不住自己，我當時覺得有罪惡感把他刪掉了」、「有拍到就是有做了這件事，所以我就一直道歉這樣」。

不料，男同學就算道歉也止不住眾人的怒火，紛紛在留言區砲轟，「好像道歉就應該原諒一樣呢，噁心就算了還不要臉」、「道歉就要原諒喔？」、「道歉是你家的事，別人要不要接受是他的事」。

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(中時新聞網)