各國央行和政府大行寬鬆救經濟，增強熱錢對加密貨幣的投資興趣，加上美元走弱及美國總統大選結果未定，全球交易量最大的虛擬通貨比特幣再飆天價，周四大漲逾9％飛越1.5萬美元大關，創下近3年新高。

根據比特幣價格追蹤網站CoinDesk，比特幣5日收漲近9％，來到15,233美元，是2018年1月以來新高。6日續漲近8％，攀上15,627美元。

比特幣在2020年漲勢驚人，今年迄今漲了1倍有餘，過去幾周漲幅尤其劇烈，自10月初來大漲40％。若是比特幣價格持續狂漲，要不了多久就會突破2017年12月締造的歷史高點近2萬美元。

之所以有此凌厲表現，歸因於全球政府與央行因應新冠疫情衝擊，祭出空前刺激措施，部分業界人士認為，這使得虛擬通貨的投資吸引力，更勝美元等法定貨幣。

投資平台eToro加密幣資產分析師彼得斯（Simons Peters）指出，比特幣被催生問世的理由之一，就是擔心財政刺激規模擴大導致貨幣貶值。因此一旦央行宣布大舉注資救市，加密貨幣投資人會視此為買進比特幣的主要訊號。

比特幣今年漲翻天，除受惠於資金寬鬆及美元走貶，也多虧愈來愈多像線上支付巨頭Paypal、行動支付業者Square之類的主流企業，將加密貨幣視為可行的支付選項和投資標的。

調研機構Token Metrics首席技術分析師諾博爾（Bill Noble）指出，美國總統大選結果懸而未決，也是帶動近來比特幣價格飆高的原因之一，投資人可能拋售美元改買比特幣。

另一方面，美國司法部5日發布聲明指出，本周查扣6.9萬枚比特幣及其他數位貨幣，價值逾10億美元，這批虛擬通貨疑似與從事非法交易的暗網「絲路」（Silk Road）有關，這也是司法部有史以來扣押的最大一筆加密貨幣。

「絲路」創辦人烏布利希（Ross Ulbricht）因涉嫌販毒、洗錢，2015年被判終身監禁。

(工商 )