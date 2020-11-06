配合台塑大樓都市更新計畫案需要，主導都更案的「台塑建設事業股份有限公司」擬辦理現金增資新台幣15億元；為此，三大股東台塑、南亞、台化同步公告擬依原持股比例33.33％認購其現金增資發行新股。

台塑集團表示，大樓都更案一直有在進行中，考量陸陸續續需要資金，尤其後續有一些工程費用可能要付訂，因此台塑建設決定辦理15億元的現金增資，台塑三寶皆依照原持股比例33.33％，認購台塑建設現金增資發行新股，各增加投資5億元，增資後各公司累計投資金額提高到6億元。

台塑、南亞、台化等公司，早在2017年底的董事會中，就決議通過出具「都市更新事業計畫同意書」予台塑建設公司，委由台塑建設向北市府申辦台塑大樓都更案的相關計畫程序，隔年中正式簽訂「委託興建及都市更新實施契約書」。

因應都更遷移需求，台塑集團更買下台北市內湖區台北企業總部園區3棟大樓，擬做為未來的新辦公室。

台塑集團指出，台塑大樓都更案先前已將都更案送到北市府審查，因市府對公益設施有一些要求，因此針對原先的規劃案有進行一些調整，並協調各地主後，已將新的都更計畫重新送交北市府，目前正在審查中，暫時還沒有新的進度與具體的時間表。

全台最大的地主自辦都更案—台塑集團敦北總部都更案共57名地主，台塑集團持62％產權，特提出「合建」方式都更，與所有地主共同分享展現誠意。台塑敦北總部都更將以前段2棟商辦、後段1棟住宅為興建架構，全部樓地板面積5.4萬坪。

其中，前段商辦大樓規劃為地上22樓、地下5樓空間，每層坪數約900～1,000坪規模，2棟商辦將有天橋串連，至於後段住宅為21樓建築，每層佔地約400坪，格局為72坪和200多坪為主。

(工商 )