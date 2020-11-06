專業伺服器機殼廠勤誠（8210）6日公告10月合併營收5.52億元，較上月減少22.8％，年減7.1％，累計前10月營收新台幣62.01億元，年增15.7％，全年可望維持雙位數成長力道。

勤誠表示，今年受到疫情與諸多國際政經局勢不確定性所干擾，打破過去傳統出貨淡旺季格局，第四季旺季效應可能不如以往明顯，導致10月營收衰退。不過，來自美、中兩大區域資料中心訂單動能仍在，公司維持下半年營收可望優於上半年看法，全年營收雙位數成長目標不變。

受到疫情影響，今年伺服器出貨高峰提前至第二季發生，第三季小幅季減約6％，市場預期第四季減幅進一步擴大，主要因為第二季客戶提前拉貨墊高基期、全球疫情未能有效控制，加上英特爾（Intel）新一代CPU延遲，雲端資料中心、品牌商拉貨趨於保守所致。

展望明年，勤誠表示，雖然疫情延續可能使得企業客戶縮減資本支出，但預期英特爾及超微（AMD）新一代伺服器CPU將於2021年上半年大量鋪貨，可望帶動伺服器換機潮。此外，加上美系、中系雲端服務需求持續成長，對全球伺服器出貨量成長趨勢抱持樂觀態度。

在後疫情時代下，遠距工作模式與人們生活型態轉變都將延續，市場預期將進一步帶動線上雲端服務需求增加。勤誠也持續深耕伺服器白牌市場，透過系統整合商（SI）出貨給終端大型數據中心客戶。

且隨著終端客戶客製化需求提升，勤誠更從產品開發設計階段就開始積極參與，有助於貼近終端客戶需求、掌握市場趨勢，在美、中兩大市場拓展現有客戶之外的區域龍頭，也持續開發歐洲、印度、韓國與東協市場等新市場。

(工商 )