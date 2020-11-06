楊丞琳今晚（6日）起連三天在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，3場演出共吸引3萬觀眾欣賞，總票房吸金7080萬；她唱跳〈BAD LADY〉等歌後，先為因防疫檢查延遲約20分鐘開場向歌迷致歉，「其實我剛在台下等很久，今天入場跟以往不同，我們要覺得很幸福，因為動線關係讓大家久等了」，隨後驚爆其實開場接唱第二首歌時差點發生意外事件，從約二層樓高的台上跌落，「剛剛發生我人生第一次從高台跌下來，我要謝謝小馬（硬體工作人員）抱住我，我的手跟腳都受傷了，非常突然，最擔心的應該就是楊媽媽了，真的是不故意的，但是真的踩空了，剛真的很刺激，我一直以為踩空這件事不會發生在我身上」。

不同於以往演唱會多以抒情歌開場，楊丞琳今晚頂著一頭Pink Hair、穿上球鞋及馬甲大展身材曲線，率10位男Dancers現身兩層樓高的舞台上，熱歌勁舞新歌〈BAD LADY〉，一開始就引爆全場氣氛，滿場觀眾歡聲雷動！此次演唱會舞台特殊，打造共3層、每層4米猶如高魔術方塊的三角轉台，隨著場景轉換，影像與場景完美拼接、虛實接軌，由楊丞琳穿梭其中，令觀眾感受不同氣氛。

為了這次演唱會，楊丞琳在飲食上，前期採間歇性斷食，為保持心情愉悅放鬆，偶爾有零食自我獎勵，到演出前5天戒油、鹽、糖，並提升蛋白質的攝取；另外更增加重訓課程，平時有運動習慣的她，更沒有因要練舞而取消，雖然原本體力還不錯，但為了演唱會大量的唱跳，她刻意提升自己的體力，現在跳整整一小時的Zumba都不會喘；然而丞琳右手有突發性疼痛的舊傷，過去偶爾會發作，近期為了演唱會排舞、運動次數增加，舊傷時不時會復發，因此有特別找物理治療師來照料。

(中時 )