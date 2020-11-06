智伸科技今（6）日公布自結10月合併營收6.71億元，改寫同期新高，也締造今年連續四個月營收成長的佳績，對第四季營運持審慎樂觀。

智伸科今日公布10月合併營收6.71億元，比去年同期小幅成長1.02％；累計前10月合併營收57.85億餘元，較去年同期衰退幅度縮減至8.21％。智伸科表示，十月兩岸雖有連續假期或十一長假，工作天數減少，但暑休過後，汽車廠加大備貨力道，推進智伸科旗下汽車相關關鍵零組件出貨暢旺，加上醫療、電子、運動事業部門成長成長，推升10月營收成長。

智伸科指出，疫情造成全球景氣不確定風險因素仍在，智伸科致力進行製程與產品結構優化、產能彈性調配等策略，可為整體營運增添成長動能。

智伸科指出，美國BorgWarner與Delphi兩家一階汽車零組件廠10月宣布完成整併，整合雙方財業務外，產品線也進一步布局電動車、油電混合車等市場需求，凸顯未來汽車產業朝向電動化、節能減碳技術發展的腳步加快，有利於相關零組件供應商良好的發展空間。

智伸科表示，BorgWarner與Delphi皆為智伸科的主要客戶之一，公司多年分別與客戶共同針對多款傳動系統、燃油系統中包括雙離合器（Dual-Clutch Transmission, DCT）、GDI等利基型零組件產品進行研發、設計及量產，在產品品質、生產效能等全面向皆深得客戶高度信賴與口碑，有助智伸科未來營運持續保持良好成長態勢。

智伸科指稱，全球政府積極祭出相關購車優惠政策，以期第四季汽車傳統產業旺季，再刺激一波新車市場銷售成長，智伸科除既有客戶包括汽油高壓泵浦本體、GDI系統及傳動系統等關鍵零組件的訂單，隨著客戶拉貨力道明顯提升，持續奠定智伸科整體營運規模持續放大，另也積極與旭伸發揮併購後之綜效，加速拓展新客戶新訂單的合作機會，並對整體營運帶來正面的挹注。

智伸科表示，智伸科去年斥資購入大陸浙江107畝土地正興建一期新廠，預計2020年底完工，可為整體營運注入新活水。

(工商 )