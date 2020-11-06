王品（2727）季報出爐，第三季合併營收44.6億元，創6年新高，年增6.03％、季增27.99％。稅後淨利2.7億元，年增111.94％，改寫近七年同期記錄。每股稅後盈餘（EPS）3.6元，創下26季新高紀錄、也是歷年Q3第二高，年增109.3％、季增318.6％。Q3單季賺贏整個上半年、轉虧為盈。

王品台灣事業群在7、8月受惠於暑期聚餐效應，及父親節、情人節檔期帶動消費意願，搭配「吃王品 領現金 抽股票」的行銷活動，連續三個月營收創同月新高，Q3營收達29.1億元，年增12.74％、較Q2成長20.16％。營收也逐季增加，從Q1的24億元、到Q2的24.2億元、再攀升至Q3的29.1億元，穩健成長。

王品大陸事業群Q3營收15.5億元、季增45.75％，顯示大陸在疫情逐漸平穩後，消費者傾向選擇到信賴感強的品牌用餐，王品競爭力大幅提升，恢復速度領先同業，西堤單月營業額，更創下2005年進入大陸市場以來的最佳紀錄。

展望後市，除持續展店，王品因應後疫情時代「宅經濟」商機發酵，亦持續研發新產品進軍各式館外通路。如「Su/food」攜手攜手超商龍頭統一超，推出黑米健康便當「外送店取」，搶攻上班族外食市場商機。同時，王品也透過子公司萬鮮布局冷凍、常溫食品，多方衝刺營運成長動能。包括於全聯全台千家門市推出冷凍火鍋料、常溫鍋底共7款商品，「青花驕」麻辣鍋底於量販龍頭好市多上架、「12mini」則攜手萊爾富推出聯名鮮食，均取得亮眼銷售成績。

此外，去年萬鮮首推「年菜組合」，開放預購不到一個月全數完銷，今年除了在門店銷售外，也將與超商雙雄、電商平台合作，推出「通路限定」組合上架7-11、全家、momo，各通路預購活動陸續開跑，「王品嚴選」官方平台將在12/1正式開放年菜預購，全力衝刺年終餐飲商機並為集團挹注動能。

(工商 )