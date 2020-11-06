美國總統篤定由拜登當選，產業界都不擔憂。中國生產力中心董事長、金仁寶集團董座許勝雄今以「不是壞事」形容，因為美中關係可能會較和緩，對出口導向的我國會有幫助。機械業大老則認為美國誰當選沒差，反而是不能小看大陸，「不是大家想的一厥不振」。

許勝雄說，美國是真正民主國家，相互制衡，任何一人當總統，還是會受參、眾兩院監督。以目前選舉結果看來，拜登的財政政策、貨幣政策會受制議會，難有大改變。

他直指，不管是共和還是民主黨，維持美國世界第一地位不會不同，只是川普策略比較直接明顯，因此爆發貿易戰。拜登則比較緩和，中美摩擦可望減緩。

「拜登上來不是壞事。」許勝雄下此定論，主因是台灣為海島國家，以出口為導向，世界貿易摩擦和緩有利我出口。

上銀總裁卓永財看法則不論是川普還是拜登勝選，美國製造、工業化、供應鏈重組的思維，都已與過去不同。將來產業界如何在新的局勢下，去布局、生產、研發，是非常重要的關鍵。

雖然美陸對抗局勢難變，卓永財卻認為台灣不能忽視大陸市場。雖然現在當地受水災影響，但是它轉型升級的努力非常大，研發、轉型，汽車潮、5G力道都強，台灣製造要如何掌握轉型升級契機，去擴展當地的市場。「中國不是大家想的一厥不振，仍是欣欣向榮。」

許勝雄最後分析，美國大選與疫情後世界有三個主要趨勢，一是全球化、自由化、二是區域中心製造體系，三是在地化，所以需要雙邊FTA(自由貿易協定)。我們須在這三個趨勢中，強化我們競爭力，是接下來要做的工作。

(中時 )