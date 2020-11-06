雙11即將登場，六福村主題遊樂園祭出別開生面的優惠，當天推出單身男性專屬優惠，於11月11日當天及11日至11月30日期間的每周六日入園，年滿18歲以上4名單身男性同行並現場購票，即可以1111元優惠入園，成為另類單身福利。

六福村行銷經理黃淑芳指出，今年在婦女節曾推出限定優惠邀請女性到遊樂園遊玩，不只寵愛女性，園方也同慶光棍節，因此揪滿4位18歲以上單身男性，身分證配偶欄須為空白，並於11月11、14、15、21、22、28、29現場購票入園，即可享4人價1111元的優惠。

此外，六福村萬聖節墓碑鎮活動將持續至11月15日，「惡靈餐廳」加碼11月13日的黑色星期五午餐場次，近期因國小街舞十校聯合拍攝計畫而聲名大噪的MIKI DANCE小學生們，六日也將在六福村墓碑鎮街舞快閃。詳情可上六福村官網、粉絲專頁查詢。

(中時 )