有熱心網友製作鍾明軒與劉傑配音38秒對照影片。

擁有百萬粉絲的知名YouTuber鍾明軒，日前因不滿原定要為《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》中文版配音工作，臨時被取消，怒槓代理商木棉花公司，還在影片中親自示範了一段為「魘夢」配音的效果。而鍾明軒自信的模樣，也吸引熱心網友把他與動畫版配音員劉傑製作成一段長達38秒的配音對照影片。

鍾明軒不滿配音工作臨時被取消，氣炸怒槓《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》代理商木棉花公司，狠咒對方儘早倒閉，更親自秀了一段為「魘夢」配音的效果，認為這個角色真的很適合他，也因此得知對方是因「政治立場敏感」而取消邀約，更加令他難過。

不過就有網友熱心將鍾明軒與動畫版《鬼滅之刃》魘夢配音員劉傑拿來比一比，並做成38秒影片上傳YouTube，果然引發網友熱議，一面倒認為擁有近40年配音經驗的劉傑勝出，「明顯覺得鍾這樣配不行啊...不僅棒讀（缺乏感情投入的對話詮釋）問題，節奏和力道都感受不到。然後再次感受到劉傑老師真的很猛」、「果然『笑果』和『效果』是不一樣等級的」、「啊…沒有比較，沒有傷害，可能他真的比較少看動畫所以對配音不是很了解吧」。

對於外界質疑他配音又不專業，幹嘛找他來配《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》中文版一事，鍾明軒早前也強硬回擊：「講廢話！我本來就不是專業的配音員出生，我的聲音跟專業的聲優比起來當然不一樣，至於為什麼會邀請我？當然是一個公司身為行銷部門的商業考量，這還要問？再來，如果今天要配音，據我所知，被邀請方需要提前上配音、發聲的課程，在正式錄音時，也會有聲音導演在旁指導，所以我並不覺得此事是無法進行的，況且電影單位找藝人、名人配音早已不是很新鮮的事情了，我並不覺得此事很稀奇。」

本名劉鵬傑的知名配音員劉傑，擁有近40年的資歷，聲質清亮，也是台灣男配音員中少數能反串女性聲線之人，包括《名偵探柯南》中的工藤新一、《幽遊白書》浦飯幽助到《進擊的巨人》兵長里維，都是其代表作品。

(中時新聞網)