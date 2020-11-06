中天新聞台換照案，外傳國家通訊傳播委員會（NCC）已有預設立場，恐讓換照案無法通過，前新聞局長邵玉銘今表示，他可以知道NCC有壓力，但不論是新聞局或NCC，最重要就是要保障新聞自由，任何管理不能傷害新聞自由，這是神聖不可侵犯，況且中天新聞台高層日前向NCC提出6大措施，包括增設2至4名具傳播法學的董事、增加第3名編審、設立觀眾申訴委員會等，這都是電視台前所未見，希望NCC在中天換照案不要在不該有的問題上大做文章。

邵玉銘表示，NCC最重要是要保障新聞自由，任何管理不能傷害新聞自由，尤其在實務上，絕對沒有干預新聞的狀況。邵玉銘以美國70年代為例，當時爆發最高法院一些機密文件被紐約時報公布，越戰水深火熱死數萬人，那是國防機密，結果大法官以6比3票，其根據就是憲法修正第1條保障新聞自由。

邵玉銘說，新聞自由不能打任何折扣，機關管理不能管理到新聞專業、工作倫理、報導角度，其管理責任除內部控管，另一個是閱聽大眾可以選擇喜愛的媒體收看，政府不能剝奪民眾選擇收看電視台的權利，一旦違反他就要站出來抗議。

中天新聞台高層日前向NCC提出6大措施，包括增設2至4名具傳播法學的董事，這是創舉；第2要增加第3名編審；第3設立觀眾申訴委員會，第4強化倫理委員會；第5每年50堂教育課程；第6獨立審查人制度。

邵玉銘說，NCC可以比較一下，有哪個電視台提出上述6大措施，應該要比照辦理，他認為，這件事情NCC受到很大壓力，這是台灣政治型態在藍綠惡鬥的情況，導致NCC委員很為難，希望NCC不該在中天換照案刻意做文章。

邵玉銘強調，他不是站在中天新聞台這邊，而是支持中華民國的新聞自由，這時候不宜對一個電視台窮追猛打，尤其是借重蔡英文總統曾說過，沒有任何一個人需要為他的認同道歉，所以不論社會大眾或NCC認知，政府應該要以大局為重來處理。

(中時 )