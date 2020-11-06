台中捷運綠線歷任三位市長、11年時間，終於在市長盧秀燕任內完工，6日喜獲交通部准予營運。盧秀燕今晚出席全民運表揚大會，宣布這項重大好消息，她逐一感謝歷任交通部長、台中市長、台北市長的共同協助與努力，承諾將立即籌備試營運作業，年底前正式通車，當作市民最好的新年禮物。

中捷綠線10月25日完成履勘，市府於11月2日完成營運前須改善事項，提報交通部申請營運許可，交通部今日正式函發營運許可。

盧秀燕今晚受訪時表示，中捷綠線是桃園以南、高雄以北首條捷運，2009年開工至今，經漫長的11年，終於實現對市民的承諾，年底前就可通車營運。

「完不了工的要完工」，盧秀燕説，如今成功實踐，將立即籌備試營運與正式通車作業。

此外，盧秀燕也特別感謝歷任首長貢獻，包括時任交通部長毛治國、賀陳旦及現任交通部長林佳龍，前台中市長胡志強與林佳龍。

由於中捷由台北捷運公司協助興建，她也特別感謝時任台北市長的郝龍斌及現任市長柯文哲，及交通局、中捷公司、北捷公司全體團隊全力以赴，成就台中第一條捷運。

她將緊鑼密鼓籌備試營運與免費搭乘計畫，詳細內容將盡速向大家報告。

(中時 )