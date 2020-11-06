美國總統大選開票進入倒數階段，現任總統川普團隊以違規投票等理由，相繼提出選舉訴訟。宅神朱學恒表示，美大選若一直鬧，台灣恐陷「危險時刻」。

朱學恒今天在臉書貼文表示，美國元首交接不順，其實對台灣會更危險嗎？美國各地提出選舉訴訟，要一路鬧到明年1月中下旬，民兵遍地烽火，包圍開票所跟當地政府，川普無心治國，兩岸軍事衝突機會大增，美軍介入機率降低，這才是真正的危險時刻啊。誰管美國有沒有作票？不然你以為台灣為什麼要召開國安會議？

朱學恒認為，美國選舉是美國事務，台灣的媒體和網友太過熱血，太過偏斜跟著其中一方攻擊民主制度、攻擊對方政黨，外交有其中立性和細緻度，台灣媒體、台灣網友這麼激動，還有瘋狂表態的立委與黨工，你要讓台灣的外交官怎麼做事呢？怎麼替台灣爭取最高利益呢？

朱學恒指出，民進黨的中常會上，蔡易餘和黃承國公開戴著川普的口罩表示支持，這能讓美方不懷疑台灣執政黨的立場嗎？但當台灣民眾也被大量同化的時候，之後要怎麼逆轉？

別讓蕭美琴難做事 網友鐘妮妮在立委鄭運鵬臉書發文底下的留言【你很天真 當美國人很聰明嗎？不然會選一個失智還性侵害兒童的選總統XD 太看得起美國人了... 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年11月5日 星期四

(中時新聞網)