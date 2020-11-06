中天新聞台面臨換照問題，針對中天新聞台換照所引發之憲政法治相關爭議，邀請相關學者專家討論，盼政府在管制與新聞自由的權衡下，做出公平公正的歷史性抉擇。前行政院新聞局長邵玉銘指出，憲法就是保障新聞自由，他希望傳播委員會不要再追殺，適可而止。

邵玉銘表示，台灣是多元傳播，行政和新聞自由分際，到底誰認知下的新聞專業，才是新聞專業，編輯部認為行政指導專業，那誰說的才算數。他曾當新聞局長4年半，所有新聞界大老都請教過，任何管理都不能傷害新聞自由，尤其台灣是民主國家，憲法第一條就是保障新聞自由，如今去管新聞自由，就如同回到警總時代。

邵玉銘說，他對中天沒有私心，NCC要求中天改進，他了解傳播委員會所受的壓力，如今在多元的社會，他以當年同樣的角色，看到國家正走在民主的坎坷路上，希望傳播委員會不要追殺，適可而止。

他強調，站在中華民國的新聞自由角度來看，別對電視台窮追猛打，因為媒體和傳播委員會，都是這個國家的一份子。

這場論壇由文化大學新聞傳播學院院長胡幼偉教授主持。前行政院新聞局長、公廣集團董事長邵玉銘教授擔任致詞貴賓，並由世新大學前傳播學院院長彭懷恩教授、世新大學廣電系兼任教授洪瓊娟、政治大學廣電系教授黃葳葳、輔仁大學大傳所所長林維國副教授、文化大學大傳系副教授王翔郁擔任與談學者，共同關注中天換照引發的新聞與言論自由問題。

(中時新聞網)