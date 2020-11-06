羅文裕推出第2張母語專輯。（大賞門文化）

羅文裕6日舉辦新專輯《當太陽升起時》音樂紀錄片放映會，同為客家子弟的彭佳慧到場力挺，巧思送上命名為「當太陽升起時」的專屬高訂吉他，兩人即興演唱新專輯中的客語對唱情歌〈你的名字像一首詩〉，問起錄製新歌的酬勞，彭佳慧義氣十足，分文未取，笑說：「我的酬勞是一顆排骨便當。」讚羅文裕叫的便當好吃。

兩人此次合作新歌，羅文裕表示曾提出是否要一段一段錄，但彭佳慧信心十足表示不用，於是兩人同步合唱，羅文裕形容：「沒想到配唱時，佳慧姐的聲音就像流動的水，很自然就匯流進來，融合在一起，Amazing！」且彭佳慧完全不支薪，更讓羅文裕銘感五內。

羅文裕睽違5年推出第2張母語專輯《當太陽升起時》，是台灣首張用太陽能錄製的音樂專輯，專輯以「太陽」意象貫穿錄音概念、歌曲創作、專輯名稱、裝幀設計，羅文裕師法傑克強森（Jack Johnson），率領團隊在家鄉美濃的小木屋錄製而成；羅文裕幽默表示：「期許自己成為『客家傑克強森』，人家是衝浪，我是種田。」期待有朝一日卸甲歸田時，「可以回到美濃蓋太陽能錄音室，落葉歸根」。

(中時 )