北市內湖警分局為強化「維護校園安全」機制，6日下午辦理強化校園安全維護座談會，由分局長王寶章親自主持，邀請內湖區30所各級學校及分局業務單位、各派出所，商討校園安全聯防策進作為，並在會議開始前，由王寶章率眾人為不幸遇害的馬籍女大學生默哀30秒。

內湖分局表示，針對全面強化校園安全維護工作，將持續與學校密切聯繫，並強化緊急連絡網，務求於事件發生之初立刻通報，警方秉持「即時反應、迅速處理」原則，深入查處遏止危害擴大，並於近期內協助各級學校再次執行校園安全環境檢測評估工作，檢視校園及學生宿舍周邊監視器及照明等安全設備是否完善，以期發掘校園內外潛在風險，並通報相關權責單位儘速改善，提升校園安全。

分局長王寶章主持校園安全維護座談會，與校方商討校園安全聯防策進作為。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

另內湖分局除了平時上下學期間，執行校園周遭的巡邏及守望勤務之外，針對設有夜間部的學校，就夜間下課時段，亦規劃校園周遭巡邏及守望勤務。學生校外宿舍部分，也會針對學校及宿舍往來的道路，進行安全評估，並藉由強化校方宿舍管理人員聯繫機制，為學生打造一條安全回家的路。

此外，內湖分局亦透過本次座談會，就目前少年犯罪趨勢，針對少年毒品及詐欺案件，宣導相關防治作為，呼籲校方若發現學生疑似從事不法，可隨時向警方反應，透過警政、教育單位的配合，共同打擊校園毒品、少年詐欺犯罪，徹底根除隱藏在校園中的治安隱憂。

(中時 )