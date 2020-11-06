受惠大陸十一長假後內需及加工外銷訂單暢旺，且美國Laura颶風影響亞洲出口數量，塑化行情價量增溫推進，台塑四寶合計10月營收936.07億元，月增3.3％；其中，台化月成長8.7％，台塑、南亞各5.5％、3.8％，僅台塑化因定檢停車歲修，煉量減少，10月營收月減2％。

展望後市，台塑、南亞、台化認為，第4季營收可望蓄勢攀揚，表現優於第3季。至於台塑化乙烯等石化事業雖持穩走堅，惟煉油事業因歐美疫情飆升，衝擊油品需求，而利比亞原油產量增速超過市場預期，油價弱勢盤整。但11月30日OPEC會議可能討論將現行減產規模770萬桶/日延長至明年第一季，將支撐油價。

台塑董事長林健男表示，11月受美國颶風、大陸需求強勁影響，內、外銷報價高於10月，且開工率95％、比10月高，營收、獲利會比10月好。第4季因歲修廠數減少，且為PE/EVA/PP需求旺季，加上美國石化產品出口亞洲數量減少，大陸強化內需及轉單效應，營運更上層樓。

南亞董事長吳嘉昭指出，11月聚酯、塑膠加工因需求回溫，營收微幅成長，惟電子材料因銅箔10月應急單交貨，庫存已低，預估11月營收與10月持平。

看好化工產品因大陸終端需求回溫，客戶備貨積極，加上塑膠加工因爭取台商回台投資的建廠商機及大陸新基礎建設推動與車市回溫，積極拓展建材、膠皮、車用製品等相關產品，並配合年底節慶檔期之包裝材料備貨需求，第4季營收增溫向上。

台化副董洪福源說，受惠大陸經濟拉動，10月營收、獲利比預期好，這情況估計到年底仍然審慎樂觀。其中，SM因下游ABS、PS需求暢旺，庫存去化良好，行情比預測佳，11月初更看到1000美元價位，有相當獲利貢獻。11月因是小月，業績比10月稍差，但獲利會較好，第4季營收也會優於第3季。

(工商 )