「殯葬天王」龍巖（5530）前3季自結每股盈餘達2.78元；累計前10月營收比去年同期減少24.61％至30.65億元。

龍巖日前公告第3季合併自結損益，營收為4.7744億元，自結合併稅前淨利為6.05億元，自結合併稅前純益歸屬於母公司業主為5.59億元，自結合併稅前EPS為1.33元。

累計前3季合併自結數為合併營業淨利10.35億元，自結合併稅前淨利12.82億元，自結合併稅前純益歸屬於母公司業主為11.67億元，自結合併每股稅前盈餘為2.78元。

另外，龍巖今（6）日也公布10月合併營收為3.5億元，較去年同期5.88億元（其中包含處分投資性不動產淨利益2.06億元），減少40.5％。

累計前10月合併營收為30.65億元（其中包含處分投資性不動產淨利益1,160萬元），較去年同期40.65億元（其中包含處分投資性不動產淨利益8.34億元），減少24.61％。

(工商 )